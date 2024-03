Ortsrat Bliesmengen-Bolchen Das Höllengässchen wird bald begehbar

In den vergangenen Wochen herrschte in Bliesmengen-Bolchen Aufregung wegen der Sperrung des Höllengässchens. Seit geraumer Zeit ist der beliebte Wanderweg gesperrt, zuletzt durch massive Gitter, weil eine Trockenmauer ihren Halt verloren hat und verhindert werden soll, dass Passanten in Gefahr geraten. An der betroffenen Stelle ist der Weg bereits ein wenig eingeengt, am Rand geht es steil nach unten. Angst machte sich breit, dass der Weg auf Dauer gesperrt werden könnte, und in massiven persönlichen Anfeindungen des Ortsvorstehers fanden die Streitigkeiten einen Höhepunkt. Schließlich wurde eine Unterschriftensammlung gestartet, die forderte: „Wir wollen, dass unser Höllengässchen nicht vergessen, wieder belebt und genutzt wird.“