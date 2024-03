Nach Schließung von Frischemarkt 2022 Rewe verrät: Neuer Supermarkt in Ormesheim geplant – das ist bekannt

Spätestens seit im Oktober 2022 der „Nah und Gut“-Frischemarkt am Theo-Carlen-Platz geschlossen hat, ist die Versorgungssituation in Ormesheim angespannt. Doch nun keimt die Hoffnung, dass sich das auf Sicht wieder ändern könnte: Die Supermarktkette Rewe plant eine Filiale am Ortseingang. Man sei aber „noch in einem sehr frühen Stadium, sodass wir Ihnen aktuell noch keine weiteren Auskünfte geben können“, heißt es auf unsere Anfrage aus der Rewe-Presseabteilung.