Landesplaner blockieren Drogerie und großen Markt Großes Einkaufszentrum für Ormesheim gescheitert: Rewe kommt nur in kleinerer Variante

Die Ormesheimer müssen wohl ihre Hoffnungen auf einen großen Einkaufsmarkt und eine Drogerie an der Neumühle – Einmündung L 107/Adenauerstraße – begraben. Anstatt der ins Auge gefassten 1750 Quadratmeter, die der angedachte Rewe dort haben sollte, läuft es nun wohl auf höchstens 800 bis 1000 Quadratmeter hinaus. Der Rossmann ist sogar ganz vom Tisch. Das berichtet Clemens Dahlem, der mit seinem Unternehmen DAC Immobilien mit Sitz in Heckendalheim das Projekt umsetzen will.