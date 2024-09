Musikverein Ommersheim Die Show am Gangelbrunnen-Weiher riss viele von den Sitzen

Wenn man einen Versuch wagt, und dieser „wie eine Bombe einschlägt“, liegt die Versuchung nahe, dieses Experiment zu wiederholen. So erging es dem Musikverein Ommersheim (MVO) im vergangenen Jahr, als er erstmals ein Open Air-Konzert am Ommersheimer Weiher veranstaltete. Dabei traten nicht nur das Große Orchester und eine eigens für diesen Anlass zusammengestellte Rockband auf. Vielmehr sorgten drei Gesangs-Solisten mächtig für Stimmung. In diesem Jahr transferierte man das Ganze am Donnerstagabend unter dem Motto „MVOpening“ als einen von mehreren Programmpunkten in das Zelt am Weiher. Dort wurde am vergangenen Wochenende das 95-jährige Vereinsbestehen gefeiert. „Es sind tatsächlich wieder einmal fünf Jahre vergangen“, blickte Vereins-Chef Francesco Fontana in seiner Begrüßung zurück, ehe er am Donnerstagabend die Führung an Stefan Weber abgab.