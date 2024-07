Dorffest in Ommersheim Ommersheim feierte zwei Tage Dorffest

So ein wenig angespannt waren die Organisatoren im Vorfeld des diesjährigen Ommersheimer Dorffestes ja schon. Ehe die 42. Auflage am Wochenende über die Bühne gehen konnte, fieberte man aus zwei Gründen: Einmal wegen der Erreichbarkeit und einmal wegen des Wetters. Zwei Straßensperrungen und eine Baustellen-Umleitung sorgen derzeit dafür, dass der Mandelbachtaler Ortsteil nicht so gut erreichbar ist. Doch die Feierwütigen ließen sich davon nicht abschrecken und erreichten ihr Ziel. Gut, es war frisch und man brauchte, vor allem am Samstagabend bei Temperaturen von um die 14 Grad die dicke Weste. Und Petrus hielt sich gerade am frühen Samstagabend nicht mit Regen zurück. Doch auch diesen Punkt konnte man abhaken, da es pünktlich zum Fassanstich und auch später trocken blieb. Experten sprachen gar von „Bierwetter“. Also nicht zu heiß, dass man den Gerstensaft nicht in der Kehle spüren mochte. Aber, eben auch nicht zu kalt, dass es nicht schmeckt. Also, genau richtig.