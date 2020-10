Gute Nachricht für junge Eltern in Mandelbachtal : Bald 20 Plätze mehr in der Kita Ommersheim

Die katholische Kindertagesstätte „Arche Noah“ an der Ziegelhütte in Ommersheim will mehr Kinder aufnehmen. Foto: Jörg Martin

Ommersheim Der Gemeinderat Mandelbachtal jetzt, auf Bitten des Bistums Speyer, hat seinen Segen hierzu gegeben.

Der Ommersheimer Kita „Arche Noah“ stehen ab dem kommenden Jahr 20 Ganztagsplätze mehr als bislang zur Verfügung. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich (eine Enthaltung: Dominik Stolz, FWG) ermöglicht. Somit kommt die Gemeinde Mandelbachtal als Gebäudeeigentümerin dem Antrag des Betreibers, dem Bistum Speyer, nach, 7500 Euro Personalkosten mehr pro Jahr zu übernehmen. Die Kirche begründete ihr Ansinnen damit, dass weitaus mehr Kinder auf der Warteliste stehen, als die Betriebserlaubnis mit 80 Plätzen bislang ermöglicht. Deshalb hat sich die Regionalverwaltung St. Ingbert des Speyrer Bistums Mitte September an die Gemeinde gewandt. Der Träger entschloss sich dazu, nach Rücksprache mit dem Landes- und dem Kreisjugendamt, die Kita an der Ziegelhütte in Sachen Ganztagsplätze auszubauen. Die bisherigen Kindergarten- und Regelplätze werden dann zu Vollzeitplätzen werden. Dies ist nur durch eine Erhöhung der Mindestwochenstundenzahl möglich. Das Landesjugendamt hat in seiner Personalberechnung für das künftige Angebot einen Mehrbedarf in Höhe von 51,2 Wochenstunden auf 699 ermittelt (derzeit: 647,80 Wochenstunden). Bei den Hauswirtschaftskräften bedeutet der Schritt ein Plus von zehn Stunden pro Woche. Die Aufstockung sei nur möglich, wenn man sich kostenneutral verhalte. Das Personalamt der Gemeinde hat folgenden Bedarf ermittelt: Erzieherin mit 51,20 Wochenstunden (66 159,17 Euro) und Hauswirtschaftskraft mit zehn Wochenstunden (7826,40 Euro) ergeben einen Kostenaufwand in Höhe von 73 985,57 Euro. Da der Trägeranteil bei zehn Prozent liegt, ist für die Kommune ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 7500 Euro pro Jahr zu kalkulieren. Generell gliedert sich die Aufteilung der Personalkosten wie folgt: 36 Prozent Saarpfalz-Kreis, 37 Prozent Land, 17 Prozent Eltern und zehn Prozent Gemeinde.