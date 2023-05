Konzert in Habkirchen Christian Brembeck spielt in der Annakapelle

Habkirchen · „O dulcis Maria" ist der Titel eines Konzerts zum Marienmonat Mai an diesem Samstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in der Annakapelle in Habkirchen, zu dem die Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere und die Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz einladen.

19.05.2023, 10:25 Uhr

Christian Brembeck Foto: Philipp Brembeck