Nikolausaktion in Erfweiler-Ehlingen : AG Kinder und Jugend verteilt Weckmänner

Erfweiler-Ehlingen Die AG Kinder und Jugend im Dorf in Erfweiler-Ehlingen führt eine besondere Aktion in der Adventszeit durch. Wie Vorsitzender Kilian Wolff mitteilte werden anstelle des in den Vorjahren gemeinsam mit dem vom Familiengottesdienstkreis angebotenen Gottesdienst in der Kirche am Nikolausabend Weckmänner verteilt.

Von Wolfgang Degott

Zuvor werden sie von einer Familie eingepackt, um sie dann den Austrägern auszuhändigen. Sie werden in ihrem Paket noch eine vom von Christine Klasen geleiteten Familienkreis ausgesuchte Geschichte dazu tun und mit einem weihnachtlichen Gruß alles vor die Türen legen.