Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Ein neues Gesicht im Gemeinderat

Mandelbachtal Dieter Ruppert (62, Bündnis 90/Die Grünen)) folgt auf Isabelle Vinzent in Mandelbachtal.

Der Programmatik naheliegend, ist ihm das Thema Co 2 -Reduzierung wichtig. „Alles, was dazu beiträgt, den Klimawandel zu stoppen oder zu reduzieren, ist gut. Jede Kommune muss ihr Scherflein dazu beitragen“, erklärte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Wünschenswert sei es auch, etwa die Straßenbeleuchtung in Mandelbachtal auf LED umzustellen. Auch seine Partei kommt am Dauerbrenner-Thema, der Erschließung von Bauland in der Gemeinde, nicht vorbei. Außerdem liegt dem Radfahrer der Ausbau der Rad- und Fußgängerwege am Herzen. Und dann dürfte er, angesichts seines Berufs, vermutlich der Fachmann im Rat sein, der am meisten Ahnung von Geldquellen für die klamme Kommune hat. „Es gibt so viele Fördermittel“, meint Dieter Rupert hoffnungsvoll.