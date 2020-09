Da freuen sich die Verbraucher in Mandelbachtal : Die Versorgungslücke ist bald geschlossen

Habkirchen/Mandelbachtal In Habkirchen wird sich ein Verbrauchermarkt ansiedeln. Für dieses Vorhaben sind nun die wichtigsten Weichen gestellt.

Vor fünf Jahren, so erfährt man überdies, habe es schon erste Anfragen möglicher Interessenten aus dem Einzelhandel gegeben. Und nun ist die Sache spruchreif, „eine erstmalige, wohnstandortnahe Sicherung der Grundversorgung mit nahversorgunsrelevantem Kernsortiment, insbesondere für die Ortsteile Habkirchen und Bliesmengen-Bolchen,“ wird geschaffen, wie die schriftliche Darstellung des Bauamtes die Ansiedlung umschreibt. Das Verfahren, so Reiner Vogelgesang, sei „sehr gestrafft“ über die Bühne gegangen, und nun gibt es da schon einen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“, der Lage und Größe definiert.

Bereits vor drei Wochen, am 28. August, hatte der Gemeinderat Mandelbachtal das Projekt abgesegnet. Standort in Habkirchen: Ober dem Seeden am Ortsrand. Der bisherige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 ermöglichte bislang nur Landwirtschaft, Grünflächen und einen Standort für die geplante Abwasserentsorgung. Nach der Nutzungsänderung ist also künftig eine gemischte Baufläche möglich. Noch sind dort Bäume, Hecken und Viehweiden vorzufinden. „Das Gelände muss natürlich erst noch erschlossen werden. Auch gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsflächen seitens des Bauherrn sind natürlich vorgesehen“, ergänzt Reiner Vogelgesang seine Ausführungen. Untersucht wurden im Übrigen zwei Standorte: einerseits das zunächst von der Landesplanungsbehörde bevorzugte Gelände zwischen der Blieskasteler Straße und der Straße „In der Sandkaut“. Dieser Plan galt dann aber als gescheitert, da, trotz intensiver Bemühungen und konkreter Angebote, wie es in der entsprechenden Sitzungsvorlage heißt, die Forderungen einzelner Grundstückseigentümer einen Strich durch die Rechnung machten. Aus diesem Grund ließ sich auch die Planungsbehörde auf die Alternative gegenüber der Bundesstraße 423 ein.