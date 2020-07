Der ganze Stolz der Wehrleute : Ein neuer Gerätewagen für die Feuerwehr

Das ist das in vielen Gefahrensituationen einsetzbare Fahrzeug der Wehr in Mandelbachtal. Gerade erst ist es angekommen. Foto: Michael Schrögler

Mandelbachtal In Ormesheim ist man stolz auf das Fahrzeug, das sich durch Multifunktionalität auszeichnet.

Ein neuer „Gerätewagen Logistik“ wurde durch die Firma Hensel aus Waldbrunn bei Würzburg an die Feuerwehr Ormesheim übergeben. Bei der Schlüsselübergabe freuten sich insbesondere Gemeindewehrführer Michael Schrögler und Löschbezirksführer Sascha Rödel über das neue Fahrzeug. Beide Männer waren bereits seit langem mit der Planung und Konzeption beschäftigt. „Zum Einsatz kommt der neue Wagen hauptsächlich im Bereich der Technischen Hilfeleistung“, so Löschbezirksführer Sascha Rödel. „Da im Löschbezirk Ormesheim auch die zentrale Schlauchpflegewerkstatt für die Gemeinde Mandelbachtal untergebracht ist, können mittels Rollcontainer und der Ladebordwand auch hier Synergie-Effekte genutzt werden.“ Der neue Wagen wurde zu seiner Ankunft von zahlreichen Feuerwehrkameraden sowie Bürgermeisterin Maria Vermeulen und ihrem Vorgänger Gerd Tussing in Ormesheim am Feuerwehrgerätehaus begrüßt. Das Fahrzeug wurde von der Gemeinde als Ersatz für den 1984 in Dienst gestellten Rüstwagen beschafft.