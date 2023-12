Krippe in Erfweiler-Ehlingen Eine Krippe schmückt jetzt das Marterl

Lorenz Stopp hat einmal von sich gesagt, er sei ein „guter Katholik“. Tatsächlich ist er in der Kirchengemeinde sehr aktiv, assistiert etwa in der Kirche als Sakristan. Und auch beim jährlichen Aufbau und der Pflege der berühmten Osterrieder Krippe in der Pfarrkirche hilft der Rentner immer mit, auch wenn ihn in diesem Jahr eine Fußoperation etwas ausbremste. Auch privat liebt der frühpensionierte Postler das Alpenländische, mag den alpenländischen Baustil und auch Schnitzereien von dort. Bei seinem jährlichen Urlaub im Allgäu sucht er auch immer wieder den Kontakt zu den dortigen Schnitzkünstlern. Und er verbindet die Liebe zur Schnitzkunst und sein Faible für Weihnachtskrippen auch privat.