Zum Christenfest in Mandelbachtal : Ein Fürbitte-Kreuz und „Ostern zum Mitnehmen“

Mandelbachtal Am Karfreitag wird ein Astkreuz vor die Ensheimer Kirchentür gestellt, teilt die Protestantische Kirchengemeinde Ensheim-Eschringen-Mandelbachtal mit. Wer möchte, so Pfarrer Wolfgang Glitt, kann gerne zu Hause eine „Fürbitte“ auf ein Stück Karton schreiben, es mit einer Schnur versehen und dort aufhängen oder das Gebet per E-Mail oder Post senden.

Darüber hinaus wird im Vorhinein ein Online-Gottesdienst aufgenommen, der dann ab Karfreitag über YouTube anzuschauen ist. Die Internetadresse wird rechtzeitig über die Homepage der Kirchengemeinde und auf Facebook zu finden sein.

„Ostern zum Mitnehmen“ gibt es dann am Ostersonntag ab 8 Uhr sowohl vor der Ormesheimer Kreuzkirche als auch um die Ensheimer Kirche. „Der Osterhase“ wird dort über Nacht eine Schnur spannen und daran ein Papiertütchen mit einer kleinen Überraschung befestigen.