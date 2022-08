Naturschutz in Mandelbachtal : Neue vier Hektar große Blühfläche für Insekten in Mandelbachtal

Ormesheim Direkt am Ortsrand von Ormesheim blüht es seit ein paar Wochen auf der Ackerfläche von Landwirt Winfried Eckhardt. Dort tummeln sich Bienen, Schmetterlinge und Hummeln. Nachdem die Gemeinde Mandelbachtal im Frühjahr den Projektaufruf „Mandelbachtal blüht auf“ startete, war für den Landwirt und seine Frau klar, dass sie sich an der Aktion beteiligen.

„Wir wollen auf unseren Ackerflächen einen Beitrag zur Biodiversität leisten“, so Eckhardt. Deshalb setzte er sich gleich mit Projektkoordinatorin Teresa Feld von der Gemeindeverwaltung in Verbindung, die über den Biosphärenzweckverband die Saatgutmischung organisierte.

Auf insgesamt vier Hektar seines Ackerlandes säte Eckhardt Ende Mai rund 60 Kilo Saatgutmischung aus. Die Pflanzen der Mischung blühen nacheinander und bieten so über einen langen Zeitraum hinweg Bienen, Schmetterlingen und anderen Blüten besuchenden Insekten ein großes Nahrungsangebot. Die Anwesenden zeigten sich begeistert von dem Blütenmeer und dem Summen der Bienen. Bürgermeisterin Maria Vermeulen dankte dem Landwirt für die gelungene Umwandlung. „Das passt genau in das Naturschutzkonzept der Gemeinde Mandelbachtal als Biosphärengemeinde. Solche Bereiche sind wertvolle Strukturen in der bewirtschafteten Landwirtschaft“. Wer Garten- oder landwirtschaftliche Flächen in Blühflächen umwandeln möchte kann sich gerne bei der Gemeinde melden. Das Projekt wird finanziert vom Saarpfalz Kreis.