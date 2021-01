In dieses traditionsreiche Haus ist wieder Leben eingezogen : Große Herzlichkeit herrscht im Heidehof

Erfweiler-Ehlingen Die neuen Eigentümer fühlen sich einer langen und wechselvollen Tradtion in Erfweiler-Ehlingen verpflichtet.

Ein Haus der Gastlichkeit war der Heidehof schon immer. Und auch als unsere Zeitung die neuen Eigentümer besuchte, um herauszufinden, was heute im früheren Traditionsgasthaus so passiert, schlug uns große Herzlichkeit entgegen. Werner Schröder und seine Ehefrau, Silke Schweitzer-Schröder, kauften das Gebäude vor gut zwei Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war es schon keine Gaststätte mehr. Die neuen Eigentümer betreiben eine Spedition.

Dabei war Mandelbachtal zunächst absolut kein Ziel für die beiden. Werner Schröder ist Völklinger. Dort führte er die Spedition, die sein Vater vor über zwanzig Jahren gegründet hatte. Die meisten Kunden allerdings kamen aus der Landeshauptstadt Saarbrücken, und so zog er irgendwann dorthin. Nicht lange, denn der Platz reichte nicht. „Wir haben rund um Saarbrücken gesucht. Da sind wir dann auf den Heidehof gestoßen. Und schnell gemerkt: Das ist es!“ Platz genug für die Fahrzeuge, für die vier Mitarbeiter, und für Überseecontainer, in denen die Firma Material lagert. Schröder: „Im Auftrag von Herstellern übernehmen wir im ganzen Land und weit darüber hinaus die Einrichtung von Büroräumen. Dafür brauchen wir die Container.“

Die Geschichte des Heidehofs geht rund hundert Jahre zurück. Damals hatte Peter Gering dort das Café Heidehof errichtet. So berichtet es Manfred Pfeiffer, der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Mandelbachtal. Vorbild für das damalige Gebäude war eine afrikanische Missionsstation – Peter Gering war lange in Afrika. Auch die Treppe zur Veranda musste steil ausfallen, weil „ja keine Schlangen hochkommen dürfen“, so der Bauherr. Gering und seine Frau machten sich schnell einen Namen mit ihrem kleinen Café. Doch dann kam der Krieg. Im Jahr 1941 bauten die Nazis neben dem Heidehof ein Kriegsgefangenenlager, in dem in Holzbaracken etwa hundert französische Soldaten untergebracht waren.