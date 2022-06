Komödie in Gräfinthal : Eine Pension macht immer wieder Laune

Mandelbachtal Die Komödie für Erwachsene fragt auf der Naturbühne diesmal, was „normal“ oder „verrückt“ ist.

Gräfinthal (red) Auf die Komödienfreunde wartet mit der „Pension Schöller“ in diesem Jahr ein echter Klassiker. Das Theaterstück in der Bearbeitung der Autoren Carl Laufs, Wilhelm Jacoby und Hugo Wiener hat eine Aufführungsdauer von rund zwei Stunden (zuzüglich Pause).#

Als der Pensionär Philipp Klapproth eine ländliche Villa erbt, möchte er zum Nutzen für die Menschheit ein Nervensanatorium daraus machen. Bei einem Besuch mit seiner Schwester und seinen Nichten in Berlin drängt er seinen Neffen Alfred dazu, ihm ein solches Sanatorium zu zeigen. Alfred lässt ihn in dem Glauben, er würde ihm diesen Wunsch erfüllen.

In Wahrheit führt er den Pensionär aber nicht in eine Nervenanstalt, sondern zu einem Gesellschaftsabend in die Pension Schöller. Dort geht es wahrhaftig zu wie im Irrenhaus. Ein cholerischer Major, eine nervenaufreibende Schriftstellerin oder ein angehender Schauspieler mit Sprachproblemen – Philipp, im festen Glauben, es handle sich bei den illustren Pensionsgästen um „echte“ Irre, amüsiert sich prächtig. Umso grotesker wird es, als die vermeintlichen Patienten Tage später plötzlich in Philipps Villa aufkreuzen.