Naturbühne Gräfinthal : Naturbühne Gräfinthal startet am 16. Juli

Gräfinthal Gespielt werden in dieser Saison „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ und „Landeier“.

(red) Die Spielsaison 2021 auf der Naturbühne Gräfinthal feiert am 16. Juli Premiere. Die ursprünglich bereits für 2020 geplanten Stücke „Der gestiefelte Kater“ und „PensionSchölller“ wurden allerdings wieder um ein Jahr verschoben. Stattdessen hat sich die Spielleitung des Kulturvereins Bliesmengen-Bolchen für zwei Stücke mit kleinerem Ensemble entschieden. Für Kinder steht in diesem Jahr das Stück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ von Sven Nordqvist auf dem Programm. Die Bühnenfassung zeigt eine bunte Mischung der beliebtsten Geschichten mit dem aufgeweckten Kater und dem liebevollen Alten: Findus will eine Pfannkuchengeburtstagstorte; der singende Caruso beeindruckt die Hühner und nervt Findus; Pettersson und Findus gehen zelten; es gibt mächtig Chaos im Fleischbällchenbeet und für den Fuchs soll es ein Feuerwerk geben! Findus ist mutiger Tiger ebenso wie eigensinniges Katzenkind. Er ist witzig und unglücklich, erfinderisch, ein Draufgänger, manchmal ganz schön gemein und im Grunde doch der liebste Kater der Welt. Das weiß vor allem Pettersson, der alle Tiere wie seine eigene Familie liebt, aber Findus vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr in sein gutes Herz geschlossen hat. Die Premiere von „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ findet am Sonntag, 18.Juli, um 16 Uhr statt.