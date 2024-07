Naturbühne Gräfinthal Premiere für „Die Drei von der Tankstelle“ auf der Naturbühne

Doch es gibt Damenbesuch in Form der mehr als attraktiven Lilian (Daria Weller), die standesgemäß im Edel-Cabrio vorfährt. In sie verknallt sich jeder der drei Herren, ohne zu wissen, dass die anderen zwei ebenfalls davon betroffen sind. Sie ist sich da zunächst noch nicht ganz so sicher. Die Angebetete hat da nämlich ein anderes Problem. Sie ist die Tochter von Konsul Kosmann (Markus Fillgraff), der von seiner Flamme „Editchen“ (Alexandra Biehl), liebevoll „Kosmännchen“ genannt wird. Die Freundin hält nämlich bei der Tochter des Witwers um die Hand an - und diese lehnt prompt ab. Zunächst. Derweil ist einer der drei Herren auch nicht untätig: Willi taucht spätabends zu Hause bei Lilian auf und wird von der Hausdame Kasulke (Miriam Kulz) beinahe gar nicht erst vorgelassen. Doch „Editchen“ lässt nicht locker. Immerhin will die Nachtclub-Betreiberin ihr „Kosmännchen“ ja unter ihre Haube bringen. Also hilft sie Lilian mit einem diabolischen und irgendwie nur bedingt fairen Plan. „Drei Männer zusammen sind so schlau wie eine Frau“, glaubt sie.