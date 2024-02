Fastnacht in Bliesmengen-Bolchen In Bliesmengen tanzen die Narren nachts

Der Zug startet um 19.11 Uhr in der Straße Am Höllenberg, führt dann über die Straßen Im Oberen Mengen, Kettelerstraße und Sains-Richaumont-Straße und endet schließlich vor der Bliestalhalle in der Ritterstraße. Laut Schätzungen der Polizei waren im Vorjahr rund 4000 Besucher vor Ort. Aktiv