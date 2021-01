Erfolg für St.Ingberter Schule : Leibniz-Schüler siegen mit musikalischem Teamwork

St. Ingbert Der Musikkurs der Zehntklässler zählt zu den Preisträgern beim Kompositionswettbewerb „teamwork! neue Musik (er)finden 2020“.

Das Jahr 2020 hatte auch die Schulen im Land vor große Herausforderungen gestellt und die alltägliche Arbeit musste mehr als einmal völlig neu organisiert werden. Umso erfreulicher ist es dann, wenn in diesem Kontext über etwas ausgesprochen Positives berichtet werden kann. Die Mitglieder des Musikkurses aus den Klassen 10a und 10b des Leibniz-Gymnasiums (Schuljahr 2019/2020) haben dieser Tage mitgeteilt bekommen, dass sie den dritten Preis beim 11. Wettbewerb „teamwork! neue Musik (er)finden 2020“ des Bundesverbandes für Musikunterricht gewonnen haben.

Sie unterteilt sich in vier Grobeinheiten: Am Anfang steht der Beginn der Welt, eine Zeit ohne Menschen und Maschinen. Um das Natürliche und Einfache zu repräsentieren, wurden Utensilien aus Holz genutzt und man versuchte, Naturgeräusche zu erzeugen wie beispielsweise das Rascheln von Blättern. In einem zweiten Schritt soll der Übergang von Stein- zu Holzwerkzeugen deutlich werden, um die weitere Entwicklung der Menschheit zu symbolisieren. Der Sprung ins Zeitalter der Industrialisierung wird durch den Blick auf die Dampflok deutlich gemacht, deren „Bewegungen“ die Schülerinnen klanglich nachempfanden. Den letzten Abschnitt leitet das Ticken eines Metronoms ein – dies weckt die Assoziation einer Uhr, die für die Zeit steht, die für uns Menschen zunehmend abzulaufen droht. Hier verwendeten die Schülerinnen und Schüler ausschließlich Kunststoffe, um ihre Ideen klanglich auszudrücken: Beispielsweise symbolisieren das auf Plastikflaschen fortgetragene Metrum sowie die auf härteren und weicheren Kunstoffen gespielte Perkussion den heutigen Überkonsum von Kunststoffen.