Musikverein Ommersheim Musik aus Ommersheim in der Pfarrkirche von Aßweiler

Allein die Lichter und die angenehme Temperatur sorgten sicher dafür, dass es einem warm ums Herzen werden wird, hoffte Moderator Marc Bauer auf seine bekannt humorvolle Art und Weise. Der erste Titel hätte mit Sicherheit am Vortag besser ins Programm gepasst. Denn „The Fall“ beschreibt musikalisch das Fallen einer großen Wassermenge durch die Felsen in die Tiefe. Macht nichts, denn das monumentale Werk war ab dem ersten Takt mehr als klanggewaltig. „Adventum“ ist eine Kombination aus den Werken „Oh komm‘, oh komm‘ Emanuel“ und einem ukrainischen Stück. „Ich bin überzeugt, dass auch der größte Weihnachtsmuffel unter Ihnen in Weihnachtsstimmung kommt“, kündigte Ansager Bauer das Stück an. Durch die Bläseranteile erhielt das Werk eine besondere Note. Das anerkennende „Meine Güte“ der Frau in Reihe 4 überraschte da keinesfalls. Kurz, aber nicht minder passend, kam da das „Intermezzo Sinfonica“ daher.