Kolumne Aufgepickt Die Messestadt Dengmerd

Die Noome verroodes schunn, in Dengmerd halld mers gääre midd de Heilische. Desweeje hannse hie bei so Geleechenhääde aach immer es beschde Wedder. Was die Verbraucher-Mess aangehd, wo am Freidaach wortwertlich ihr Zelde uffschlaan duud, doo soll die sogar die greeschd im ganze Saarland sinn unn kann in e paar Johr schunn ihr 50. Gebordsdaach feiere.

Uff der Ausstellung sinn sicher widder Himmel unn Mensche unnerwääs. Unn e scheener Nääwe-Efeggd iss, dass mer doo Leid begeeschne kann, wo mer ganz erstaunt saad: Gebbds eich dann aach noch.

Seerschd macht mer sich vunn dem ausgiebische Aangebodd mool e Bild, noo dem saarlännische Standard-Spruch: Mir gugge nur. Das Ganze nennt sich joo aach e Leistungs-Schau. Unn wann emm ebbes gefalld, doo werrd dann de Besucher unn Betrachder zum Verbraucher unn Kunne. Was durchaus im Sinn vunn de Veranschdalder iss.