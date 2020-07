Zusammenstoß bei Überholvorgang : Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Mandelbachtal Bei einem Motorradunfall auf der Landstraße zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim ( beide Orte: Gemeinde Mandelbachtal) sind am Freitag zwei Personen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren sechs Motorradfahrer in je zwei Dreiergruppen unterwegs. Eine der Dreiergruppe habe am Kloster Gräfinthal bergab mehrere Pkw überholen wollen, als der erste Biker den Überholvorgang plötzlich abgebrochen habe. In diesem Moment sei der letzte auf den Mittleren aufgefahren, dieser gestürzt und von letzten Motorrad überrollt worden.