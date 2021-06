Naturfreunde der Sektion Straßenbahn Saarbrücken : Mit den Naturfreunden zu Fuß über die Alpen

Ormesheim Unter dem Motto „Ü 60 – Ü Alpen“ laden die Naturfreunde der Sektion Straßenbahn Saarbrücken, die in Ormesheim ein Vereinshaus betreibt, in der zweiten Augusthälfte Interessierte ab 60 Jahre zu einer Alpenüberquerung ein.

Für die 10-tägige Tour vom Tegernsee nach Sterzing unter Leitung von Marita Maichen sind Ausdauer, eine geeignete Ausrüstung und Teamfähigkeit erforderlich. An- und Abreise erfolgen mit der Bahn; Streckenabschnitte in den Tälern werden zum Teil auch mit Buslinien überwunden. Ein Vorbereitungstreffen ist am 3. August um 15 Uhr am Naturfreundehaus Kirschheck geplant.