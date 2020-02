Aus dem Polizeibericht in Mandelbachtal : Misslungener Einbruch: Polizei sucht Zeugen

Bebelsheim Am Donnerstag, 13. Februar, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Bebelsheim einzubrechen. Der oder die gelangten durch einen offen stehenden Wintergarten an die angrenzende Kellertür des Anwesens.



Hier versuchen der/die Täter die mit elektrisch angetriebenem Aluminium-Rollladen gesicherte Kellertür durch mehrere Hebelansätze aus der Führungsschiene zu drücken. Dies misslang, der oder die Täter sahen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.