Vandalismus in Ormesheim : Mehrere Autos wurden beschädigt

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ormesheim In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (5. April) wurden in Ormesheim in der Dürerstraße, der Mozartstraße und der Kapellenstraße insgesamt neun Autos mutwillig beschädigt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte dort jeweils einen der Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge.

Bei einem der Pkw kam es durch Gewalteinwirkung weiterhin zu einem Schaden an der Motorhaube.