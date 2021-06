Brandschutz in Erfweiler-Ehlingen wird verbessert : Schulen in Mandelbachtal sollen sicher sein

Erfweiler-Ehlingen Die Arnold-Rütter-Schule in Erfweiler-Ehlingen wird ab dem Herbst brandschutztechnisch saniert.

„Wir wollen die Schulen in Mandelbachtal Schritt für Schritt auf den neuesten Stand bringen“, so Bürgermeisterin Maria Vermeulen. Dabei spielt der Brandschutz eine große Rolle. Er soll gewährleistet sein. Deshalb beauftragte die Gemeinde Mandelbachtal einen Brandschutznachweis für die Arnold-Rütter-Schule in Erfweiler-Ehlingen. Dabei wird geprüft, ob die baurechtlichen Anforderungen in Sachen Brandschutz erfüllt sind. Notwendige Maßnahmen, um alle Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen, werden im Lauf dieses Verfahrens aufgezeigt.

Das Ziel der Brandschutzmaßnahmen ist es, der Entstehung eines Brandes vorzubeugen, der Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenzuwirken, die Rettung von Menschen zu ermöglichen und wirksame Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Um diese Ziele erreichen zu können, muss ein Gebäude bestimmte bauliche Voraussetzungen bieten. An der Schule in Erfweiler-Ehlingen wurde eine Prioritätenliste erstellt, die nun abgearbeitet werden soll.

Sind diese Punkte erfüllt, ist die Schule brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand. Derzeit werden die Bauleistungen ausgeschrieben. Die Arbeiten sind so umfangreich, dass sich nicht in den Ferienzeiten ausgeführt werden können. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurde die Sanierung in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Im Herbst geht es mit den Arbeiten in der Schule los. Gemeinde und Schule haben ein Konzept erarbeitet, das gewährleistet, dass maximal zwei Schulklassen insoweit von den Bauarbeiten betroffen sind, als sie in Ausweich-Klassensäle umziehen müssen.