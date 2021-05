Online-Kursus der KEB : Lichtheilung als Weg zum Frieden

Saarpfalz-Kreis Meditationsübungen tragen dazu bei, dass Licht und Frieden in die verborgenen Verletzungen und in die Dunkelheit in uns, in unsere Familiengeschichte, den Planeten Erde und den Kosmos strömen, um das dort verkümmerte Licht neu zu entfachen.

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt in Kooperation mit der Stadtoase St. Ingbert am Mittwoch, 5. Mai, von 19.30 bis 20.30 Uhr zu einem Online-Meditationsabend: „Lichtheilung als Weg zum Frieden ein. Die Leitung hat Meditationsleiterin Dorothee Kimmel.