Stichwahl : Maria Vermeulen (SPD) löst Gerd Tussing (CDU) im Rathaus Mandelbachtal ab

Mandelbachtal Als im Rathaussaal der Gemeinde Mandelbachtal als erstes Ergebnis der Stichwahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister am Sonntagabend Wittersheim aufleuchtete und Maria Vermeulen (SPD) mit rund 56 Prozent der Wählerstimmen gegenüber Amtsinhaber Gerd Tussing (CDU) mit 43 Prozent aufleuchtete, war für die meisten Interessierten klar: Der Wahlspruch von Maria Vermeulen, nämlich „Maria machts“, würde sich auf den Ausgang der Stichwahl auswirken.

Es wurde im Laufe des Abends immer deutlicher, nach der Hälfte der elf Stimmbezirke lag Vermeulen mit 77 Prozent, das waren 1514 Stimmen, ganz deutlich in Front vor Tussing mit 23 Prozent und lediglich 453 Stimmen. Maria Vermeulen hatte bei ihrem mit großem Beifall bedachten Erscheinen im Ratshaussaal gut lachen, denn ohne die Briefwähler lag sie nach elf Stimmbezirken mit 72,62 Prozent (2443 Wählerstimmen) klar vor Gerd Tussing mit 27,38 Prozent (921 Stimmen). Am Ende fielen auf Vermeulen 72,9 Prozent, auf Tussing 27,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit den Briefwählern bei 57,2 Prozent. „Nach dem Ergebnis des ersten Wahlgangs am 26. Mai war für mich nichts anderes zur erwarten, daher wünsche ich Maria Vermeulen Erfolg, Glück und Gesundheit für ihr neues Amt, das sie bald antreten wird“, sagte in einer ersten Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung Gerd Tussing, bis Ende September gewählter Bürgermeister. Überwältigt von dem Ergebnis zeigte sich Maria Vermeulen. „Das Ergebnis stimmt mich positiv, ich will im Wählerauftrag Einiges angehen. Die Wahlbeteiligung war zufriedenstellend, der Pfingstsonntag hat eine höhere Beteiligung nicht möglich gemacht. Es freut mich, dass ich in Bebelsheim, Ormesheim und Heckendalheim jeweils über 80 Prozent der Wählerstimmen erreichen konnte“, zeigte sich die 57-Jährige sehr zufrieden. Unter den ersten Gratulanten waren der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Kai Hartz, SPD-Landtagsfraktionschef Stefan Pauluhn, der ehemalige Landrat Clemens Lindemann und Günter Walle, früherer Bürgermeister Mandelbachtals.