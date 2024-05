Konzert in Ormesheim Marcel Adam nahm mit Konzert Abschied von Mandelbachtal

Der Vorsitzende des veranstaltenden Verkehrsvereins, Manfred Pfeiffer, erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass Marcel Adam unbestritten der Künstler mit den meisten Konzerten bei den „Mandelbachtaler Vierjahreszeiten“ ist und bereits in der Vergangenheit immer für ausverkaufte Häuser gesorgt hat. So war es auch diesmal. Nicht nur aus der Gemeinde Mandelbachtal, sondern auch von weiter her waren begeisterte Fans von Marcel Adam gekommen, um den Barden zu hören.