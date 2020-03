So etwas erleben auch Polizisten nur selten. : Wilde Attacke am hellichten Tag

Wilde Attacke am hellichten Tag

So etwas erleben auch Polizisten nur selten.

Mandelbachtal Polizei: Der Mann befand sich im psychischen Ausnahmezustand.

Mit einer Ausnahmesituation hatte es die Polizei am Mittag des vergangenen Sonntag (1.März) zu tun. Opfer war eine 27-jährige Frau hinter dem Lenkrad ihres weißen Ford Fiesta und deren 29-jähriger Freund als Beifahrer. Die Beiden waren auf der L 107, von Ormesheim kommend, in Fahrtrichtung Ommersheim unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Einmündung zur L 237 wurde das Paar auf einen Mann (56) aufmerksam, der ihnen per Handzeichen zu verstehen gab, dass sie mit ihrem Auto anhalten sollten. Da die Fahrerin der Sache nicht traute, wollte sie weiterfahren. Doch der Unbekannte versetzte ganz unvermittelt der Fahrerseite des Ford einen Tritt. Die Frau stoppte daraufhin ihren Wagen und stieg mit ihrem Freund aus. Der aggressive Mann erklärte, er sei Polizist. Dann lief er schnurstracks zum Pkw der 27-Jährigen, versuchte sich hinters Steuer zu setzen und wegzufahren. Die Frau und ihr Freund verhinderten dies, sie packten den 56-Jährigen und zogen ihn aus dem Fahrzeug. Der Mann leistete hierbei erheblichen Widerstand, schlug mit seinen Armen wild um sich und versuchte immer wieder sich loszureißen. Das Paar trug durch die körperlichen Attacken des Mannes leichte Verletzungen davon.