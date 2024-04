Kommunalwahl Manfred Dier führt Liste der Freien Wähler an

Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung habe für die Freien Wähler oberste Priorität. Diese gelte es zu stärken und auszubauen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei sei man unabhängig von Vorgaben von Oben und jeder Mandatsträger entscheide nach seinem besten Wissen und Gewissen. Es sei wichtig, bei Bund und Land darauf zu drängen, dass den Kommunen ein besserer finanzieller Rahmen zur Verfügung gestellt werde. Darüber hinaus sei es zwingend erforderlich, den Förderdschungel zu entwirren. „Diese Fördermittelhatz bindet enormes Mitarbeiterpotenzial und führt an anderen Stellen zu einer zögerlichen Bearbeitung“, so Manfred Dier weiter.