Sperrungen an Staffel und Heringsmühle Mandelbachtaler Ortsvorsteher beklagen Beeinträchtigungen

Nach der Gemeinderats-Fraktion der Freien Wähler in Mandelbachtal melden sich nun auch die CDU-Ortsvorsteher von Ommersheim, Ormesheim und Aßweiler zur gesperrten Staffelstraße. Diese wurde beim Pfingsthochwasser unterspült, ist seitdem gesperrt. Der Offene Brief der aktuellen und designierten Ortsvorsteher Carolin Usner-Reinhard, Elisabeth Theis und Roland Engel ist an Umweltministerin Petra Berg (SPD) adressiert und nimmt auch Bezug auf die Sperrung an der Heringsmühle in Fechingen.