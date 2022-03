Gemeinde Mandelbachtal : Auch Mandelbachtal zeigt Flagge für die Ukraine

Mandelbachtal „Bislang sind laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen bereits fast zwei Millionen Menschen vor dem Krieg aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Die ersten sind inzwischen bereits in unserer Gemeinde angekommen,“ berichtet Mandelbachtals Bürgermeisterin Maria Vermeulen.

„Der Verkehrsverein Mandelbachtal, viele Mandelbachtaler Vereine und Betriebe in der Gemeinde, die Kirchen und ganz viele weitere Menschen unterstützen in diesen Tagen verschiedene Hilfsaktionen für die Ukraine oder organisieren selbst welche.“ Seit dieser Woche weht auf Initiative des Verkehrsvereins Mandelbachtal nun auch als Zeichen der Solidarität vor dem Mandelbachtaler Rathaus eine ukrainische Fahne, die eigens vom Verkehrsvverein zu diesem Zweck beschafft worden ist. Darüberhinaus können von Mandelbachtaler Betrieben und Vereinen weitere ukrainische Fahnen für Hilfsaktionen ausgeliehen werden, so der Verkehrsvereins-Vorsitzende Manfred Pfeiffer. Außerdem organisiert und unterstützt der Verkehrsverein Mandelbachtal eine Vielzahl von Hilfsaktionen.

So wird vom Verkehrsverein Mandelbachtal am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr in der Kirche in Bliesmengen-Bolchen ein Benefizkonzert mit dem LandesJugendChor Saar zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge veranstalten.

Außerdem sind noch viele weitere Benefizveranstaltungen und Aktionen des Verkehrsvereins bereits in Vorbereitung. Diese werden in den nächsten Wochen noch bekannt gegeben, so Manfred Pfeiffer.