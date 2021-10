Gemeinderat Mandelbachtal : Mandelbachtal steht vor harten Zeiten

Mandelbachtal Haushaltsdebatte im Gemeinderat zeigte die unterschiedlichen Schwerpunkte der Fraktionen auf.

Von Jörg Martin

Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) bat in der jüngsten Gemeinderatssitzung um Verständnis dafür, dass der Haushaltsentwurf für 2021 verspätet vorgelegt wurde. Georg Lehnhof, der neue Kämmerer, habe sich erst mit den Begebenheiten vertraut machen müssen. Vermeulen rief in Erinnerung, dass Mandelbachtal dem Saarland-Pakt beigetreten sei. Dadurch wurden 50 Prozent der bisherigen Kredite getilgt und das Defizit von 27 auf zehn Millionen reduziert. Nun habe die Kommune die Verpflichtung, den Rest innerhalb von 45 Jahren zu tilgen. Schon ab 2024 müssen sich jedoch die Finanzen der Gemeinde Mandelbachtal positiv entwickeln. „Alle freiwillige Leistungen müssen auf den Prüfstand. Auch müssen Mittel des Landes und des Bundes stärker herangezogen werden“, so die Rathaus-Chefin.

Der Vabanque-Akt bestünde darin, gleichzeitig die Belastungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Den Hebesatz bei der Gewerbesteuer habe man zum letzten Mal 2018 und den bei der Grundsteuer letztmalig 2015 erhöht. Eine Million an Ersatzleistungen erhielt die klamme Kommune für den Steuerausfall, der wegen der Pandemie entstand. Die Bürgermeisterin zählte die bekannten, aus ihrer Sicht wichtigen, Projekte auf, die in der Kommune anstehen.

Erhebliche Kritik am Haushaltsentwurf übte die CDU-Fraktionsvorsitzende Carolin Usner-Reinhard. Das späte Verabschieden habe bereits 2020 dazu geführt, dass eine halbe Million Euro nicht ausgegeben werden konnte. Dass Geld sei verfallen, so die Christdemokratin. Das drohe nun auch dieses Mal. Sie hatte eigentlich vorgehabt, die Verwaltung zu loben. Doch, es sei falsch, dass der Entwurf so spät komme. Trotz einem doppelt so hohem Finanzbudget durch den Saarland-Pakt in Höhe von 700 000 Euro, käme etwa die Feuerwehr viel zu kurz. Alleine vier Löschbezirke warteten auf den Austausch ihrer, teilweise bis zu 35 Jahre alten, Fahrzeuge. Auch vermisse sie eine Perspektive für den Ormesheimer Saal Niederländer, dessen Aus in spätestens drei Jahren drohe. Hier wäre im ersten Haushalts-Entwurf der Eigenanteil der Gemeinde viel zu gering gewesen, was zu einer Unterdeckung geführt und somit zu einer Ablehnung der Förderung geführt hätte. „Für uns kommt der Klimaschutz ein Stück weit zu kurz“, monierte Usner-Reinhard weiter. Der CDU-Photovoltaik-Antrag werde dem Rat seit rund sechs Monaten vorenthalten. Auch der Kurs in Sachen Windkraft sei unklar, findet die Union. Wenn das Defizit wegen des Saarland-Paktes nicht bis zum Stichtag weg ist, stehe der Sparkommissar vor der Tür, befürchtet Carolin Usner-Reinhard. „Seit zwei Jahren tut sich nichts. Es gibt noch einen Rest von 620 000 Euro. Keine Ahnung, wie das abgebaut werden soll“, sagte sie. Auch erwäge ihre Fraktion, Klage zu erheben, da die Runde der Bürgermeister sich nicht beim Land in Sachen Sonderzuweisungen durchgesetzt habe. Dies bedeute einen weiteren Ausfall von rund 500 000 Euro.

Zustimmung signalisierte sie deshalb zum Investitionsplan; nicht aber zum Haushalt. „Auch in dieser Gemeinde müssen goldene Kälber geschlachtet werden müssen“, prophezeite Silvia Becker. Die SPD-Fraktionsvorsitzende meinte, bald sei etwa kein Geld mehr für die Finanzierung der Schulbusse und der -begleiter da. Auch wären von den 52 Gemeinde-Gebäuden einige nicht kostendeckend, so Becker. Dennoch werde es mit der SPD keine Steuererhöhungen geben. „Windkraft würde mit ihren Einnahmen die Gemeinde sehr entlasten“, gab sie zu bedenken.

„Die Gemeinde geht am Stock“, so Manfred Dier. Der FWG-Fraktionschef geht von einem Einnahmeverlust in Höhe von 720 000 für 2021 aus. Er fordert mehr Mittel von Bund und Land und weniger Transfer an den Kreis. „Der Klimaschutz findet nur in homöopathischen Dosen statt“. Bemängelte Daniel Wannemacher.