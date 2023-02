Katastropenschutz in Mandelbachtal : Mandelbachtal rüstet sich mit weiteren Sirenen aus

Mandelbachtal Zunächst wurden neue Anlagen in den Ortsteilen Bliesmengen-Bolchen und Erfweiler-Ehlingen montiert.

Nicht zuletzt die schrecklichen Flutereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben in der Gemeinde Mandelbachtal dazu geführt, nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen die Bevölkerung effektiver gewarnt werden kann. Mit Hilfe eines Bundesförderprogrammes wurden jetzt Anlagen für die beiden Ortsteile Erfweiler-Ehlingen und Bliesmengen-Bolchen angeschafft. Damit ist Mandelbachtal eine der ersten Gemeinden im Landkreis, die diese Möglichkeit umsetzt. Stationiert sind die Anlagen in der Riesengasse und Im Oberen Mengen. Somit verfügen jetzt beide Orte über je zwei Anlagen, da zu den genannten noch jeweils eine auf den Feuerwehrgerätehäusern installiert ist und somit eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung ermöglicht wird. Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Abel, mitteilte, wird die bisherige Sirenenanlage in der Ritterstraße demontiert und auf dem Feuerwehrgerätehaus neu aufgebaut. Die Anlagen werden nicht nur durch die Integrierte Leitstelle in Saarbrücken ausgelöst, sondern können vor Ort auch durch Sprachdurchsagen eine entsprechende Information an die Bevölkerung weitergeben. Sie können akkugepuffert betrieben werden, auch wenn der Strom ausfällt. In den übrigen Gemeindebezirken werden die Reichweiten der jetzt laufenden Sirenen überprüft. Sollte weiterer Bedarf festgestellt werden, wird sich die Gemeinde um weitere Fördergelder bemühen. Innerhalb der Feuerwehr werden weitere Funkmelder für die Einsatzkräfte beschafft und somit auch das Auslösen der Sirenen für Feuerwehreinsätze angepasst.