Besuch mit turbulentem Abgang Innenminister Jost erlebt „frostige Stimmung“ im Gemeinderat Mandelbachtal – das ist passiert

Im Gemeinderat Mandelbachtal wurde Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Mittwochabend konfrontiert mit den hier üblichen Scharmützeln zwischen großen Teilen des Rates und Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD). Jost, der vorne neben der Verwaltungschefin Platz genommen hatte, zeigte dabei kein Interesse an der Vergangenheitsbewältigung der Gemeinde. Sein Fokus: Eine schnelle Entscheidung müsse her, damit „die Gemeinde mit Blick auf eine Kulturstätte 2026 nicht ins Nichts fällt“.