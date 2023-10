Nach gescheiterten Anträgen 2020 und 2022 Mandelbachtal erhofft Förderung für Bliestalhalle

Die Gemeinde Mandelbachtal nimmt einen neuen Anlauf, Fördermittel für die Sanierung der Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen zu erhalten. Einstimmig war der Rat in seiner Oktober-Sitzung dafür, es nach den erfolglosen Bewerbungen 2020 und 2022 nochmal beim im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu probieren. Aus dem Programm hätte etwa auch gerne die Stadt Blieskastel Geld für den Ersatzneubau der Bliesgau-Festhalle. Die Sanierung würde laut eines Gutachtens rund 6,4 Millionen Euro kosten, die Gemeinde müsste 1,6 Millionen Euro Eigenanteil stemmen. Das wäre immer noch nicht leistbar. Daher, so heißt es in der Ratsvorlage, wäre eine zusätzliche Sonderbedarfszuweisung des Landes nötig, damit der Eigenanteil weiter deutlich absinkt.