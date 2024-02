Radwege in Mandelbachtal Clevere Ideen für den Radverkehr

Das Konzept hat eine große Bedeutung für unsere Gemeinde“, bekräftigte Alois Geller (SPD). Der Erste Beigeordnete wies darauf hin, dass eine Planung nicht die Ziele realisieren, aber den Anstoß dafür geben könne. „Alle sollen eingebunden werden. Das Wissen und die Kompetenz der Beteiligten gehört dazu“, fasste Maik Scharnweber seine ersten Schritte zusammen. Als Nächstes sind Workshops und Termine mit den acht Ortsräten vorgesehen. Geplant sei auch die Berücksichtigung des Unfallgeschehens, was aber zwischen Ommersheim und Habkirchen sowie zwischen Erfweiler-Ehlingen und Heckendalheim überschaubar wäre. Wegen der dünnen Besiedelung und der großen Steigungen, stellenweise bis zu 18 Prozent, gäbe es bislang kaum Radler-Alltagsverkehr, so Scharnweber. Doch genau an diese, und weniger an die Mountainbiker, richtet sich seine Arbeit. Berücksichtigt werden soll auch der Anschluss an das Landeskonzept, welches bereits seit 2015 existiert und derzeit aktualisiert wird. Schutzstreifen für die Radfahrer wären in Mandelbachtal, ähnlich wie in den meisten Kommunen auch, innerorts kaum möglich. Die Straßen seien recht schmal, und durch parkende Autos sei die Platzkapazität ohnehin nicht groß. Schutzstreifen außerorts sind in Deutschland bislang gar nicht vorgesehen. „Ich bin gespannt, wieviel Einbahnstraßen wir haben“, gab der Experte zu bedenken. Diese sind nämlich seit 2020 bereits in Gegenrichtung befahrbar.