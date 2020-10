Gartenbauverein Erfweiler-Ehlingen : Maische muss rechtzeitig in die Brennerei

(red) Der Obst- und Gartenbauverein Erfweiler-Ehlingen weist darauf hin, dass am Donnerstag, 5. und letzmalig am Donnerstag, 12. November, jeweils von 17 bis 18 Uhr in der Obstverwertungsanlage in der Weiherstraße Obst zur Schnapsherstellung angenommen wird.

Die Stoffbesitzer werden gebeten, ihre zu Hause eingemaischten Mirabellen zur Brennerei zu bringen, damit eine fristgerechte Anmeldung beim Zoll erfolgen kann. An diesen Terminen kann auch Apfelsaft in Fünf- Liter-Boxen gekauf werden. Außerdem weist der Verein darauf hin, dass bis spätestens 7. November die Bestellung von Obstgehölzen im Rahmen der Sammelbestellung des Kreisverbandes erfolgen muss.