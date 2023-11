Konzert in Ormesheim Lisa Canny begeisterte ihre Fans im Saal Niederländer

Das war an diesem Abend nicht anders. Zudem bedankte Canny sich damit, dass sie ihre Deutschland-Tournee mit dem Namen „Devils Deal Tour“ in Ormesheim startete. 19 Konzerte in nur vier Wochen wird sie spielen. Sie sparte auch dieses Mal nicht mit Komplimenten. „We love it in Mandelbachtal“ („Wir mögen es im Mandelbachtal“) gab sie unumwunden gleich zu Beginn zu. Und damit hatte sie schon das Publikum auf ihrer Seite. Da wunderte es nicht, dass sie mit dem Traditionell „May Morning Dew“, bei dem sie Banjo spielte, die Zuschauer zur Begeisterung rührte. Stellenweise hatte es den Eindruck, sie versinke im Spiel, wenn sie die Augen schließt. Etwa, wenn es bei der Eigenkomposition „Freedom“ rein instrumental zugeht. Und dann greift sie immer wieder gerne zur Harfe, tanzt beim Spielen und gibt, wie beim poppigen „Lifeline“ regelrecht alles. Da juckt es sie offenbar auch nicht, wenn sich urplötzlich eine Saite an der Harfe löst. Dann kokettiert sie damit und spielt einfach weiter. Zwischendrin wechselt Canny zwischen Harfe und Banjo zur Gitarre und überlässt ihren Musikern Todd Doyle (Schlagzeug), Niall Hughes (Bass) und Lughaidh Armstrong Mayock (Gitarre) das Feld. Fast gewann man den Eindruck, es wären zwei Lisas auf der Bühne: Einmal das Energiebündel, das keine Grenzen kennt. Und einmal die in sich gekehrte, ruhige Musikerin.