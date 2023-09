Konzert in Mandelbachtal Falk Plücker bot Lieder und Geschichten mit Tiefgang

Der Künstler scheint auch im Saarpfalz-Kreis auf eine Fangemeinde bauen zu können. Aber auch Besucher aus dem Nordsaarland und der Vorderpfalz waren zu dem Gastspiel erschienen. Falk Plücker auf seine selbstkomponierten Texte zu reduzieren, würde dem Kabarettisten mit dem verschmitzten Lächeln und dem sympathischen Blick aber mehr als Unrecht tun. Den die Lieder, die er auf der Gitarre begleitet, haben es in sich. Ironie und Sarkasmus mit enorm viel Alltagsbezug sind selbstredend bei dem Künstler. Doch noch viel interessanter sind seine langen, bisweilen ausschweifenden Geschichten dazwischen, die aber enormen Tiefgang haben. Berichtet er doch aus seinem Leben und plaudert dabei teilweise aus dem Nähkästchen. Doch diese Storys sind alles andere als langatmig. Und sein Sendungsbewusstsein ist auch erkennbar. Es kommt jedoch nicht, wie bei manchem seiner Kollegen, penetrant oder mit dem berühmt berüchtigten Zeigefinger daher. „Ich will die Welt nicht erklären. Ich weiß zu wenig. Ich will aber, dass die Leute wenigstens einmal am Abend beleidigt sind“, beschreibt er sein Ansinnen. Dennoch sind seine Texte frech und berühren, Dank des omnipräsenten Wortwitzes, oft Tabus.