Deutschlandtour Niederländer Falk zu Gast im Saarpfalz-Kreis

Denn bewaffnet mit seiner Gitarre und seinen frechen Texten schafft es der Sänger immer wieder sein Publikum zu begeistern, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Auftritte von Falk leben von seinem feinem Wortwitz und unterhalten die Zuhörer bestens. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und er schafft es jedes noch so sensible Thema in sein Liederkabarett mit einzubinden. Seit 2015 steht Falk auf der Bühne. Genauso lange hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die großen und kleinen Unannehmlichkeiten in seinen Musikkabaretts zu thematisieren.