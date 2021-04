Leserbrief aus Mandelbachtal : Mehr Qualität statt Quantität ist nötig

Gemeinderat Mandelbachtal

Pressemeldungen und Gerüchte vereinigen sich aus meiner Sicht als Bürger und ehemaligem Mitglied des Gemeinderates in Mandelbachtal zu einer Zwangsläufigkeit, wenn Altparteien abgewirtschaftet haben und Alternativen fehlen. Für eine fruchtbare Atmosphäre im Rathaus sind Bürgermeisterin und ihre Vertreterin gefordert – so denn sie nicht überfordert sind. Der schon immer von CDU und SPD dominierte Gemeinderat betreibt seit Jahrzehnten keine Gemeinde- sondern Kirchturmpolitik, was nicht verwundert, wenn dort viele Ortsvorsteher und Ortsträte sitzen. Schlussendlich bedarf das KSVG einer dringenden Änderung, weil faktisch es nur Parteisoldaten in die Räte bringt, fähige Bürgerinnen und Bürger ohne Parteibuch ohne Chance bleiben. Auch wäre ein richtiger Eignungsnachweis für die Leitung einer Verwaltung förderlich.