Konzert in Ormesheim Ein großes Klangerlebnis in der Ormesheimer Pfarrkirche

„Stimmt an die Saiten, ergreift die Leier, lasst euren Lobgesang erschallen!“, heißt es in einer Textzeile für den Chor in Franz Joseph Haydns „Die Schöpfung“. Diese Textpassage ist der Ausdruck dessen, was der Leibniz-Chor bei seinem Konzert am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche in Ormesheim umsetzte.