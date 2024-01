Die „Sackschisser“ Ommersheim Lea I. freut sich auf die Prinzessinnen-Krone

Lea hat sich das Ganze nicht als so umfangreich zugestellt. Doch, es gibt keinen Druck oder Stress, stellt die Mutter gleich klar. Immerhin soll das Ganze auch Spaß machen, und das tut es auch. Da juckt es die „Adlige“ auch nicht, dass sie keinen Prinzen an ihrer Seite hat. Sie kann mit Jungs eh‘ nicht so viel anfangen, plaudert die Mutti aus dem Nähkästchen. An das Vorlesen der Rede musste sie sich erst gewöhnen. Denn Routine beim im Mittelpunkt stehen, hat sie noch nicht. Mitgeholfen dabei hat auch ihr Onkel, Carsten Leroux. Der war selbst mal Prinz und hat ihr auch die Rede geschrieben. „Das war nicht so einfach. Ich muss mich erst an das Lesen gewöhnen“, gesteht die „Niedlichkeit“. Zumal der Text auf Dialekt geschrieben ist. Sie hat schon beim Empfang der Kinderprinzenpaare im Landtag teilgenommen und dort mit anderen Kindern Fastnachtspins getauscht. Nun stehen die Kappensitzungen, die Kindefastnacht und der Ommersheimer Umzug bevor. Bei der Sitzung im Ort wird auch die Mutter ausnahmsweise im Elferrat sitzen. Sollte alles klappen, wird Lea I. mit einem Cabrio beim Umzug mitfahren. Andernfalls ist sie beim KVO-Erwachsenen-Prinzenpaar mit von der Partie. Die Schülerin mit Lieblingsfächern Kunst und Musik und Reiten, Malen und Garde als Hobby, freut sich schon total auf das Tragen des Kleides und der Krone. Und mal sehen: Vielleicht kann sie den KVO überzeugen, sollte sich für die nächste Session niemand finden, noch ein Jahr dranzuhängen. Auf jeden Fall will sie später auch mal Erwachsenen-Prinzessin werden.