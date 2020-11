Dieser junge Mann aus Mandelbachtal kann stolz auf sich sein : Jonas Walle aus Heckendalheim hat mehr als sein großes Ziel erreicht

Jonas Walle hat seine Ausbildung zum Fachpraktiker für Bürokommunikation als Landesbester abgeschlossen. Hier sitzt er an seinem Arbeitsplatz in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Heckendalheim/Saarbrücken Freundlich, auskunftsfreudig, sachlich, bescheiden: so lernen wir Jonas Walle kennen. Der 21-Jährige sitzt an seinem Schreibtisch im Eschberger Weg in Saarbrücken und erzählt uns von dem großen Erfolg, den er errungen hat: Der junge Mann hat seine Ausbildung zum Fachpraktiker für Bürokommunikation als Landesbester abgeschlossen.

Und nun arbeitet er bei MLL, der Miteinander Leben Lernen gGmbH. Und das tut er liebend gern, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt. Jonas Walle ist in seinem Beruf offenkundig angekommen – nach dreijähriger theoriereduzierter Ausbildung. Den Führerschein hat er auch schon gemacht, sodass das Pendeln zwischen seinem Wohnort Heckendalheim und Saarbrücken kein Hindernis hinsichtlich der Mobilität darstellt. Und was mag er so an seinem Job? Er sei abwechslungsreich, sagt der landesbeste Absolvent, der in der Buchhaltung arbeitet, sich um die Ablage von Dokumenten kümmert und auch im Haus für einige Serviceleistungen verantwortlich ist. In seiner Freizeit liest er gerne. Und geht ins Kino – wenn denn mal wieder normale Zeiten anbrechen.

Miteinander leben lernen begleitet Menschen mit Unterstützungsbedarf in vielen Bereichen des Lebens. Grundsätzlich geht es um die Förderung gemeinsamen Lebens und Lernens von Menschen mit und ohne Behinderung. Die Mitarbeiter in der Landeshauptstadt bieten unter anderem für die ihnen anvertrauten Menschen berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen an, also als Schwerpunkt Praktika, die der beruflichen Orientierung dienen, getreu dem Motto: Ja, das ist genau mein Ding, oder: Nein, diese Tätigkeit kommt für mich überhaupt nicht in Frage.