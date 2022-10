Heimatfreunde Bebelsheim : Premiere für Film über die Pfeilenmadonna

Bebelsheim Die Heimatfreunde Bebelsheim laden an diesem Sonntag zum Kulturfrühschoppen in ihr Archiv.

Anlässlich ihres fünften Kultur-Frühschoppens zeigen die Heimatfreunde Bebelsheim am Sonntag, 23. Oktober, in ihrem Archivraum den Videofilm „Die Brudermanns-Legende“. Diese Veranstaltung war zum 325-jährigen Jubiläum des Kreuzes im Jahr 2020 bereits geplant, fiel allerdings der Pandemie zum Opfer. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Die Organisatoren des Kulturfrühschoppens haben als Thema die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Legende von der Pfeilenmadonna vom Brudermannsfeld ausgewählt. Der Grund liegt nahe: Im Jahr 2020 jährte sich die Setzung des Kreuzes auf dem Brudermannsfeld bei Bebelsheim, das an die Legende erinnern soll, zum 325. Mal. Zu diesem Anlass hatten die Heimatfreunde auch eine eigene Ansichtskarte aufgelegt, die ebenfalls präsentiert und zum Kauf angeboten werden sollte. „Es gibt allerdings einen guten Grund, warum die vor zwei Jahren abgesagte Veranstaltung im Jahr 2022 wiederholt angeboten wird“, so der Vereinsvorsitzende Herbert Hartz. „Nämlich genau vor zehn Jahren wurde das Kreuz auf dem Brudermannsfeld auf Betreiben unseres Vereins renoviert. Eine Lichterprozession führte nach einer kurzen Andacht vom Brudermannsfeld zurück in den Ort, wo die vereinseigene Theatergruppe die rund 100 mitgepilgerten Besucher überraschte. Die Gruppe spielte die Legende der Pfeilenmadonna nach, ergänzt Hartz. Es wurden hierbei nicht nur viele Fotos von dieser Aufführung geschossen. Einen Videofilm hat ein Vereinsmitglied aufgenommen, der nun erstmals öffentlich gezeigt werden soll. Hartz ist sich sicher: „Es dürfte nicht nur eine Besonderheit für die seinerzeit Mitwirkenden sein, den Film anzuschauen. Wir sind sicher, dass sich auch viele Menschen aus dem Dorf und der Umgebung für diesen Film interessieren.“ Mitwirkende der Film-Aufführung waren damals: Karl-Josef Sauerbrey als Brudermann; die Gräfin Elisabeth von Blieskastel wurde von Katja Lang dargestellt, begleitet wurde sie von Ihren Zofen (Heike Dincher und Andrea Zenner) und den Trägern der Sänfte (Albert Mieger, Eugen Marx, Hans Schäfer, Otto Simon). Die wilden Gesellen wurden dargestellt von Holger Dincher, Wolfgang Maxeiner und Volker C. Jacoby. Als Lektor fungierte Arno Soffel, musikalisch begleitet von Peter Hack.