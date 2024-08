KTV Ormesheim Kultur- und Theaterverein wählt neues Führungsteam

Mit einer Sonderveranstaltung „Café Solo“ am 6. September begeht der Verein sein 75-jähriges Jubiläum. Dann kommen das Musik-Kabarett-Duo Stenzel & Kivits in den Saal Niederländer. Es folgen vier Theaterabende am 26./27. Oktober und am 1./2. November mit der Komödie „Ein Butler auf dem Bauernhof“. Ende November ist geplant, die große KTV-Jubiläumsparty steigen zu lassen.