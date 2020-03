Vorverkauf für Feinkunst-Show : Beim KTV wird wieder Café Noir kredenzt

Ormesheim An diesem Samstag startet der Vorverkauf für die Feinkunst-Show im Saar Niederländer in Ormesheim.

(red) Alljährlich in der vorösterlichen Zeit öffnet der Ormesheimer Kultur- und Theaterverein (KTV) sein „Café Noir“ im Festsaal Niederländer. Auf der dortigen Bühne geben sich am Freitag und Samstag, 3. und 4. April, die verschiedenen Genres der Kleinkunst ein Stelldichein. So wird es eine – zumindest verbale – Begegnung mit dem Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch geben. Volker C. Jacoby liest aus Hüschs großem literarischen Werk.